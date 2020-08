GdS – Napoli, Meret potrebbe partire in prestito. Sepe potrebbe tornare come secondo portiere

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso pensa a David Ospina come portiere titolare del Napoli per la prossima stagione. Per Alex Meret, dunque, potrebbe profilarsi un anno in prestito per giocare con continuità. Se l’estremo difensore classe ’97 dovesse andar via, però, il Napoli sarebbe costretto ad acquistare un sostituto che accetti di fare il secondo e il nome giusto potrebbe essere quello di Luigi Sepe, attualmente al Parma: “Se il giovane Alex dovesse patire più di tanto il ruolo di dodicesimo, la sua cessione sarebbe l’unica soluzione praticabile. A questo punto, Giuntoli potrebbe riportare a Napoli Luigi Sepe, l’attuale portiere del Parma, che non direbbe no all’idea di poter ritornare alla base, dove è già stato dal 2016 al 2018 proprio nel ruolo di secondo”, si legge sul quotidiano.