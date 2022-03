GdS – Napoli-Milan, le condizioni di Ibrahimovic: sta facendo di tutto per recuperare

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato di Napoli-Milan e delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe recuperare per la partita:

“Ieri si è allenato separato dal gruppo, ma la sfida è lanciata: sta tentando in tutti i modi di recuperare per la partita col Napoli. Difficilmente potrà scendere in campo, ma le speranze restano vive: se oggi e domani riuscirà a lavorare coi compagni, anche soltanto in parte, è probabile che venga convocato per Napoli. La sua presenza potrebbe aiutare il Milan nella sfida che conta tanto nella corsa scudetto, anche se c’è chi gioca a nascondersi. Ibrahimovic no, lui non si nasconde mai”.