GdS – Napoli, mister Spalletti ha chiesto garanzie: nessun big dovrà essere ceduto

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del Napoli: “Ovvio che nulla dovrà essere fatto nemmeno in uscita, però. Sotto quest’aspetto, l’allenatore ha chiesto garanzie alla dirigenza. D’accordo la crisi e le difficoltà nell’investire, ma è pur vero che per essere competitivi, tutto dovrà restare com’era, nel senso che dell’attuale organico nessuno dovrà essere ceduto. Da un paio di anni, per esempio, si parla della cessione di Kalidou Koulibaly, ma è ancora qui, perché la richiesta del club (70 milioni di euro) non trova riscontro tra gli operatori di mercato. In partenza, da mesi, viene dato anche Fabian Ruiz, ma per il centrocampista spagnolo non ci sono pretendenti”.