Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli sul mercato adesso è totalmente concentrato sul terzino sinistro. Gli azzurri sono su tre nomi: Tagliafico dell’Ajax è la suggestione. C’è poi sempre l’idea Parini dell’Empoli. Infine da non sottovalutare l’ipotesi Renildo. Il Napoli proverà a chiudere qualcosa in prestito in questa sessione. Se non dovesse riuscirci si punterà a fare qualcosa a giugno.