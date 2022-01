GdS – Napoli, Olivera è il prescelto sulla fascia: si allontana l’ipotesi Tagliafico

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla ricerca del Napoli riguardo un nuovo terzino sinistro: “Mathias Olivera è il prescelto per la fascia sinistra. Il Napoli è pronto all’accelerata decisiva nella trattativa per l’esterno di difesa del Getafe. Le notizie arrivate da Amsterdam, dove gli agenti di Nicolas Tagliafico hanno provato a convincere l’Ajax a far partire il giocatore in prestito, non sono state positive. Gli olandesi non hanno voluto percorrere una soluzione temporanea per non arrivare troppo a ridosso della scadenza dell’argentino, che è fissata nel 2023. Così Cristiano Giuntoli ha riallacciato i contatti con il club spagnolo”.