GdS – Napoli, Osimhen può rientrare per il match contro il Bologna a metà gennaio

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen che è risultato positivo al Covid-19 ed ha rinunciato alla convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa: “Ora è in isolamento a Lagos e potrà rientrare in Italia solo dopo che si sarà negativizzato. Se questo avverrà nel giro di una settimana a quel punto il centravanti a Napoli sarà visitato dal professor Gianpaolo Tartaro, che lo ha sottoposto all’intervento chirurgico maxillo-facciale lo scorso 23 novembre, per ridurre le fratture alla zona orbitale sinistra del viso. Col nulla osta definitivo, e l’aiuto della mascherina, Osimhen potrà riprendere l’attività ed è possibile che nella seconda metà di gennaio, anche se solo per qualche spezzone di partita, possa tornare a indossare la maglia azzurra. Magari potrà capitare a Bologna, il 16 gennaio”.