Dopo Ferragosto entrerà nel vivo la trattativa tra il Napoli e il Villarreal per Pervis Estupinan. Il terzino sinistro è il preferito per rinforzare la corsia sinistra. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘, il club partenopeo nei prossimi giorni presenterà un’offerta ufficiale da 1,5 milioni di euro per il prestito, più il diritto di riscatto. C’è già il sì del giocatore, che preferisce il Napoli al West Ham. Giuntoli lavorerà con maggiore insistenza per chiudere la trattativa.