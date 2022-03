GdS – Napoli, rientra Lozano: Spalletti conta sul messicano per il finale di campionato

La Gazzetta dello Sport parla del rientro dopo oltre un mese dell’attaccante azzurro Hirving Lozano: “Spalletti, a parte Tuanzebe e Malcuit, ha tutti a disposizione e dunque in panchina ha parecchie soluzioni per cercare anche in corsa di imporre il proprio gioco contro il Milan. Dunque recuperato Anguissa e soprattutto Lozano. Il messicano si è infortunato oltre un mese fa con la nazionale proprio nel suo momento di forma migliore. E l’allenatore conta su di lui in questo finale di campionato. Stasera il Chucky può sperare soltanto di entrare nel finale”.