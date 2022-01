GdS – Napoli-Salernitana, Osimhen favorito su Mertens

La Gazzetta dello Sport prova a disegnare l’attacco del Napoli in vista del derby di questo pomeriggio. Victor Osimhen favorito su Mertens come centravanti titolare. In vista del match di oggi delle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona (diretta DAZN ore 15), il tecnico Luciano Spalletti ha ancora dubbi, ma le sue preferenze sono per il nigeriano che comunque non potrà reggere tutti i novanta minuti, anche se poi il Napoli andrà incontro alla sosta. “Victor Osimhen ha già preparato la danza del gol. Freme nell’attesa dell’abbraccio del Maradona. Contro la Salernitana il bomber è pronto al ritorno da titolare. […] Da oggi Spalletti potrà tornare a fare affidamento a tempo quasi pieno di Osimhen. Il nome dell’ex Lilla è in ballottaggio con quello di Mertens per essere l’avamposto offensivo contro la Salernitana. Ma le preferenze si spostano a suo favore. Non potrà reggere tutti i novanta minuti. O meglio va gestita una condizione che ancora deve essere integrata sul piano atletico”, si legge sul quotidiano.