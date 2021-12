GdS – Napoli, si apre il “giallo” Manolas: non sta bene, il recupero è complesso

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola Kostas Manolas è diventato un piccolo caso. Il quotidiano sportivo oggi in edicola parlare di un vero e proprio giallo. “Non sta bene, il suo recupero sarà complesso”. Il difensore greco è sparito dai radar ormai da più di un mese. Prima un problema fisico, e subito dopo, verso la fine di novembre, ha fatto i conti con una gastroenterite che gli ha fatto perdere le gare contro Sassuolo e Atalanta. Ieri si è allenato in gruppo, ma il suo recupero è un mistero. Secondo il quotidiano milanese il difensore non recupererà neanche contro l’Empoli.