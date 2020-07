GdS – Napoli, si cerca di recuperare Manolas per il Barcellona: spiraglio aperto, ma impresa difficile

Il Napoli vuole tentare di recuperare Manolas per la sfida contro il Barcellona. Il difensore greco si è infortunato durante la sfida con il Sassuolo dopo uno scontro di gioco con Djuricic. L’esito degli esami strumentali però non è dei migliori, ma lascia aperto uno spiraglio di speranza per Gattuso. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situzione in merito alle condizioni del giocatore.

“L’urlo di dolore, dopo lo scontro in elevazione con Djuricic era riecheggiato nel silenzio del San Paolo. Ora la diagnosi per Kostas Manolas non lascia molte speranze: ‘Gli accertamenti hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente’, così il comunicato del Napoli, che lascia aperto uno spiraglio per un recupero in tempo per la gara col Barcellona fra 11 giorni. Ma l’impresa è un po’ complicata”.