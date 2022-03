GdS – Napoli, solo Osimhen può dare lo sprint scudetto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla corsa scudetto del Napoli, che può essere trascinata solo da Osimhen:

“Se il Napoli è mancato in qualcosa, è stato nei gol dei suoi giocatori migliori. Insigne la stagione scorsa ne ha segnati 14, ora è ancora fermo a 7. Lozano ne aveva firmati 9, in questa campionato è bloccato a 4. Per tacere di Politano: otto reti nel 2020-2021, la miseria di uno oggi. Hanno perso parecchie gare per problemi diversi, vero. Ma è anche vero che sono stati finora l’anello debole. Spalletti cerca i gol degli esterni e dei centrocampisti, e per ora l’ha accontentato solo Fabian Ruiz (5 contro 1 della stagione precedente).

E, ça va sans dire, Osimhen. L’uomo mascherato, assente a lungo, ha già quasi raddoppiato il suo bottino e cresce di gara in gara. Anche contro il Milan, è stato lui contro tutti. Il nigeriano è la carta vincente in mano di Spalletti. E se aumenta la sua percentuale di occasioni tramutate in gol, chissà, può regalare il sogno”.