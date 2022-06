GdS – Napoli, Spalletti non soddisfatto dei suoi attuali esterni: ecco le possibili novità

La Gazzetta dello Sport parla della possibile rivoluzione degli esterni offensivi del Napoli: “Nell’ultima stagione con Spalletti il rendimento di Insigne, Politano e Lozano – alternatisi insieme a Elmas nei due ruoli esterni – non è stato soddisfacente per l’allenatore azzurro, soprattutto come numero di gol. Con l’arrivo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia – che avrà bisogno dei suoi tempi per ambientarsi – e quello probabile di Deulofeu, il Napoli acquisirebbe giocatori che hanno la caratteristica di saltare l’uomo e puntare anche direttamente al tiro”.