Alla ripartenza del campionato Luciano Spalletti potrà finalmente puntare forte sui propri goleador per far decollare le ambizioni azzurre. Dalle prodezze di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Victor Osimhen dipenderà il destino di una fase quanto mai importante nella stagione del Napoli, tra campionato ed Europa League. In vista del match cn il Venezia di domenica intanto, come ricorda La Gazzetta dello Sport, Spalletti riavrà la possibilità di schierare tutti e tre i suoi bomber dal via.