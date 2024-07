GdS – Natan e Lindstrom vogliono riscattarsi, Conte li valuterà in ritiro

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Jesper Lindstrom e Natan, attaccante e difensore del Napoli: “Natan cerca il riscatto, non vuole essere una meteora. Ha fisico e piede, chissà che la difesa a tre non possa aiutarlo a migliorarsi. Conte lo studierà attentamente, come farà soprattutto con Lindstrom: il danese all’Eintracht faceva faville, devastante negli strappi in mezzo al campo e in fascia. Ha un motore importante che Antonio vuol far girare al massimo, per capire fin dove può spingersi. Da vice Kvara o accanto a lui, chissà. Un anno dopo, Lindstrom vuol prendersi Napoli e omaggiare anche lui Troisi: è arrivato nell’anno del “Ricomincio da tre”, ora vuol ripresentarsi con “Scusate il ritardo””.