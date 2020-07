GdS – Non solo Osimhen: il Napoli punta anche Gabriel

Secondo quanto spiega La Gazzetta dello Sport di oggi, il Napoli non sarebbe interessato solo a Osimhen ma pure a Gabriel in chiave Lille. De Laurentiis infatti dovrebbe parlare con il Presidente Gerard Lopez anche del difensore centrale, con la discussione quindi che riguarderà anche questo eventuale secondo acquisto. Nel caso in cui ci fosse la possibilità di prendere entrambi, il Napoli sarebbe pronto a presentare un’offerta monstre al Lille.

I partenopei, infatti, metterebbero sul piatto 85 milioni complessivi sia per l’attaccante che per il difensore. Qualora invece le trattative per Gabriel non andassero a buon fine, gli azzurri resterebbero con 50-60 milioni da destinare all’operazione che riguarda Osimhen. Non da escludere, comunque, che alla fine il Napoli possa prendere entrambi i giocatori, anche se al momento la priorità è quella dell’attaccante.