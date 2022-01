GdS – Oliveira, il Napoli ha un accordo di massima sia con il calciatore che con il Getafe

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole il terzino sinistro Mathias Oliveira, classe 1997, da anni in crescita in Spagna con il Getafe. Già almeno da un anno il Napoli aveva messo gli occhi addosso su questo uruguaiano che mostra continuità e testa giusta per compiere un ulteriore salto di qualità. “Il Napoli ha già un accordo di massima sia con il giocatore sia con il Getafe. Un’operazione da 10 milioni di euro per il cartellino, più qualche bonus legato a presenze e risultati. Un affare che si definirà in estate ma che – senza tirare troppo la corda – il Napoli vorrebbe anticipare alla chiusura di questa sessione di mercato”.