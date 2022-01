GdS – Osimhen dovrà recuperare la condizione atletica: ipotesi panchina con il Bologna

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle condizioni fisiche dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen: “Ieri, il nigeriano ha avuto il nulla osta per tornare a giocare. O meglio, per allenarsi col gruppo. In poche parole, per rientrare nella quotidianità del Napoli. Già oggi, sarà in campo con i compagni nella seduta di Castel Volturno. C’era bisogno dell’ok della visita di controllo con esame della Tac in programma da parte del professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che il 23 novembre lo ha operato al viso Il 23enne nigeriano non vede l’ora di tornare a giocare. Prima però dovrà recuperare la giusta condizione atletica, penalizzata anche dalla positività al Covid. Si affaccia l’ipotesi di vederlo in panchina lunedì a Bologna per puntare al ritorno da titolare il 23 gennaio, nella sfida casalinga con la Salernitana”.