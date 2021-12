GdS – Osimhen e Koulibaly potrebbero rientrare a gennaio per la Coppa d’Africa

La Gazzetta dello sport scrive a proposito dei calciatori del Napoli infortunati Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. Il primo potrebbe tornare in panchina contro il Milan, anche se il condizionale è d’obbligo visto che in passato lo stesso tipo di infortunio lo costrinse fuori per due mesi. Verosimile che lo staff medico decida di rinviare il rientro a gennaio. Stesso discorso per l’attaccante, che sta aumentando i carichi di lavoro in campo ma che non ha ancora l’ok dei medici per indossare la maschera in carbonio e kevlar che gli permetterà di provare a giocare partitelle e fare contrasti. Entrambi potrebbero tornare a inizio 2022, in tempo per la Coppa d’Africa ma non per gli azzurri che rischiano di rivederli solo a fine febbraio.