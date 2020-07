GdS – Osimhen, il cambio di agenti non ha turbato la trattativa con il Napoli

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, il Napoli continuerebbe a seguire fortemente l’attaccante Victor Osimhen. Ieri il Presidente del Lille Lopez ha ancorato il suo yacht in Sardegna e l’attaccante lo sta raggiungendo. Nella stessa zona c’è anche il DS del Napoli Cristiano Giuntoli. Il cambio di agenti dunque non ha turbnato né il Napoli né il calciatore, così come il recente interesse del Milan.

Per quanto riguarda l’ingaggio, pare che il Napoli abbia alzato la proposta fino a 3,5 milioni per un ingaggio quinquennale. Il ragazzo potrebbe andare in guerra con i vecchi agenti per quanto riguarda le commissioni ma al Napoli cambierebbe poco perché a breve potrebbe arrivare un sì definitivo. Mai come in queste ore, infatti, Osimhen sembra ormai vicinissimo a vestire la maglia.