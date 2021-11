GdS – Osimhen rischia un mese di stop, ma per i tempi precisi serve attendere l’operazione

Victor Osimhen, dopo la notte in osservazione, nelle prossime ore sarà sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre le fratture dell’orbita e dello zigomo. Solo a quel punto, spiega la Gazzetta dello Sport, sarà possibile emettere una prognosi e indicare i tempi di recupero. Le possibilità di rivederlo in campo prima di un mese, però, sembrano decisamente basse. In tal caso, Osimhen salterebbe almeno 8 partite: Spartak Mosca e Leicester in Europa League, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Empoli, Spezia e Milan in campionato. Insomma il rientro potrebbe avvenire per il mese di gennaio, ovvero quando la sua Nigeria lo vorrebbe convocare per la Coppa d’Africa rimandando il rientro in campo col Napoli solo a febbraio.