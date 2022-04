La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’attaccante azzurro Victor Osimhen: “L’inchiesta plusvalenze non è riuscita a dimostrare che la valutazione di Osimhen di oltre 70 milioni (con dentro 4 giocatori per un valore di 20 milioni) fosse eccessiva. Il Napoli di fatto lo ha pagato 50, ma oggi il suo valore – per le richieste in Premier – è almeno raddoppiato. Per meno di 100 milioni Aurelio De Laurentiis non lo venderà”.