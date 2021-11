C’è anche David Ospina tra i tanti giocatori svincolati che il 30 giugno del 2022 dovrebbero lasciare il Napoli. Tuttavia, per il portiere colombiano ci sarebbe una trattativa per il rinnovo del suo contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club azzurro vorrebbe farlo restare: l’intenzione sarebbe di un rinnovo fino al 2025. Ospina ha ormai scavalcato Meret nelle gerarchie, ed è lui il nuovo titolare. Anche per questo motivo il Napoli non vorrebbe perderlo tra pochi mesi.