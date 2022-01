GdS – Ounas rientrerà a Napoli mercoledì e sarà sottoposto a controlli approfonditi

Purtroppo gli effetti del Covid non preservano nemmeno atleti professionisti controllati da conseguenze antipatiche, seppur non particolarmente gravi, sottolinea La Gazzetta dello Sport a proposito di Adam Ounas. “Il ritorno a Napoli è previsto per mercoledì e allora si sottoporrà a una serie di esami. Alcuni, cardiologici e non solo, sono di prassi per i guariti dal Covid. Servono per avere l’idoneità sportiva agonistica. Altri saranno più specifici per valutare più in profondità la situazione. I medici del Napoli ancora naturalmente non hanno visto il giocatore, che però è tranquillo ed ha avuto solo un po’ di mal di gola come sintomo del virus. In questi casi la privacy blocca ogni ulteriore notizia. Ma pare si tratti soltanto di una leggera infiammazione, eredità per l’appunto del virus, e con qualche giorno di riposo potrà riassorbirsi senza bisogno di particolari cure. E senza il rischio che lasci tracce in futuro. Al rientro al Napoli comunque nulla sarà lasciato al caso e l’atleta sarà sottoposto a controlli approfonditi”, si legge sul quotidiano.