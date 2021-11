GdS – Plusvalenze, i nuovi proprietari del Lille hanno depositato in Procura le carte sulla cessione di Osimhen

Caso plusvalenze, trema mezza Serie A e non solo. Oggi dovrebbero partire le segnalazioni alle procure competenti per tutti gli altri club coinvolti nelle operazioni considerate anomale e sospette della Juventus. Nei mesi scorsi depositata in Procura a Lille la documentazione dell’affare Osimhen: divario tra il prezzo reale (36 mln) e quello dichiarato (81,3) nell’affare con il Napoli in cui furono coinvolti anche tre giovani che poi hanno rescisso il contratto con i francesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.