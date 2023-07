GdS – Pompilio resta ma avrà responsabilità limitate

La Gazzetta dello Sport scrive che De Laurentiis sembra intenzionato a dare poteri assai limitati a Pompilio il quale non seguirà Giuntoli alla Juventus. Quella del presidente è una scelta chiara nei confronti del dirigente che, per il quotidiano, sarebbe considerato amico del ‘fuggitivo’ ex ds azzurro: “Comunque per questa sessione di mercato De Laurentiis ha deciso di restare con questa formazione dirigenziale. Lo stesso Giuseppe Pompilio, rimasto come vice direttore sportivo, ha responsabilità limitate essendo considerato uno stretto collaboratore del ‘fuggitivo’ Giuntoli. Poi a settembre il presidente farà una riflessione su se e quando prendere un nuovo dirigente per l’area sportiva, che resta al momento abbastanza sguarnita. Ma siccome fatti e numeri sono dalla parte del produttore cinematografico, fino a prova contraria ha ragione lui”.