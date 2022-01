GdS – Protocollo anti Covid, sparisce il riferimento alla convocazione dei Primavera

La Serie A si avvia all’ennesima modifica del protocollo anti Covid con l’obiettivo di evitare ogni rinvio delle partite. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato trovato l’accordo sul nuovo protocollo del calcio: sparisce il riferimento alla convocazione dei giocatori Primavera, che sarebbe stata sostituita dalla soglia del 35% di positivi Covid in rosa per arrivare al rinvio di una partita. Domani l’incontro con il Governo e poi la Lega varerà la norma modificata. “Si sarebbe trovato un compromesso al 35 per cento. Per dire, in una rosa calcistica di 33-34 calciatori fino a 11 casi di positività si potrebbe giocare, con 12 non più. L’importante novità rilevata dalla rosea riguarda il fatto che non verranno presi in considerazione nel calcolo i calciatori della Primavera. L’espressione ‘gruppo squadra’ sarebbe da leggere quindi senza l’inclusione dei Primavera, qualcosa di molto più vicino al modello Premier League. Il passaggio che lo rende decisamente diverso da quanto disposto dalla Lega di serie A, che invece aveva fissato un altro limite: con 13 calciatori non positivi, pure se si tratta di Primavera (l’unico vincolo è quello della maggiore età), si può giocare la partita. La futura circolare non sarebbe però un’invasione di campo nei confronti dell’autonomia organizzativa del calcio. Il limite per far scattare la mancata disputa della partita è una misura di carattere sanitario, la soglia oltre il quale c’è il focolaio”, si legge sul quotidiano.