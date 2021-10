GdS – PSG e le due di Manchester su Osimhen: la valutazione del Napoli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha scritto di Victor Osimhen, sul quale ci sono gli interessi dei top club europei. Ecco la valutazione del Napoli:

“Il tesoro ha le sembianze di Victor Osimhen. E’ lui il pezzo forte, ‘il Banco di Napoli’, così come venne definito Hasse Jeppson, negli anni ’50, quando sbarcò a Napoli per 100 milioni di lire, una cifra pazzesca per quei tempi. L’attaccante nigeriano ha già visto raddoppiato il valore del suo cartellino: ammesso che fosse cedibile, De Laurentiis pretenderebbe non meno di 110 milioni di euro. Oggi, Osimhen è una realtà della Serie A, il centravanti che crea scompiglio tra le difese avversarie e ha già attirato su di sé le attenzioni dei due Manchester e del PSG“.