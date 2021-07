GdS punzecchia Spalletti: “L’approccio non è dei migliori, non si può inziare con la caccia alle streghe”

È il suo giorno, quello di un rientro atteso due anni. Si parla di Luciano Spalletti sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “La sala stampa dell’Ssc Napoli Konami Training Center non ha un solo posto disponibile per la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli sembra sereno, d’altra parte ha tanta di quell’esperienza che non può certo farsi impressionare dal tutto esaurito, a Castel Volturno.

‘La prima domanda la faccio io: chi di voi è il più cattivo?’, dice rivolto ai giornalisti. L’approccio, diciamola tutta, non è dei migliori, non si può partire dando già la caccia alle streghe. Insomma, che senso ha una domanda del genere? E poi, non è parsa dai toni scherzosi. Bah, siamo già alle trame oscure prima ancora di cominciare.