GdS – Questo Napoli può far paura a tutti, Gattuso ha modellato la squadra a sua immagine e somiglianza

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato della vittoria del Napoli sul Verona:

“Nel nome di Gattuso, questo Napoli non si ferma più. Continua sulla falsariga di come aveva terminato prima del lockdown. In un modo o nell’altro, trova sempre come vincere. In Coppa Italia con i rigori, in questa sorta di derby per l’Europa con i calci d’angolo, con la gentile collaborazione dei difensori rivali e a la furia conseguente di Ivan Juric. Una vittoria in fondo meritata, anche se il Verona, con le dovute proporzioni, a sprazzi l’ha messo più in difficoltà della Juventus. Ma la truppa che ha modellato Rino è a sua immagine e somiglianza: tosta, solida mentalmente, che sa sempre cosa fare e come farlo. Con questi 3 punti, Gattuso si conquista anche un piccolo record: nessuno prima di lui aveva mai vinto cinque delle prime sei trasferte sulla panchina azzurra (e 4 successi di fila in campionato). Conoscendolo, non gli fregherà più di tanto. A lui interessa accumulare punti per cercare l’improbabile scalata alla Champions. I punti di distacco dall’Atalanta sono tanti, forse troppi, ma in questo campionato ristretto anche le distanze non hanno lo stesso valore. Di certo, questo Napoli può far paura a tutti“.