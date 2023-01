GdS: “Raspadori il primo candidato per avere più spazio, la condizione fisica lo favorisce”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la formazione che Luciano Spalletti potrebbe far scendere in campo domenica contro la Sampdoria, con un nome su tutti in pole: Raspadori. Ecco un estratto:

“La stagione è ancora lunghissima e non si può andare sempre a mille all’ora. Al tempo stesso però bisogna sfruttare al meglio le proprie risorse migliori in questa fase. E su tutti c’è un nome che emerge.

È quello di Giacomo Raspadori, il nome, il primo candidato per avere subito più spazio. L’attaccante emiliano ha dimostrato di meritarlo. Perché il suo essere brevilineo lo favorisce nella condizione fisica, che trova più in fretta rispetto a compagni più “pesanti”.

Oggi per assurdo il tecnico toscano ha il problema opposto: far entrare in forma diversi giocatori importanti, che hanno bisogno di minutaggio per tornare al top. E da questo punto di vista invece Raspadori entra in condizione più in fretta, come ha appunto dimostrato mercoledì sera al Meazza. Di qui il dilemma, sul quale ragionerà l’allenatore a partire da oggi, visto che la squadra ieri ha fatto più che altro lavoro di scarico

Domenica a casa Samp ci sarà da aspettarsi qualche aggiustamento che consenta al Napoli di essere più efficace in zona gol. Per questo Raspadori diventa uno dei maggiori candidati, anche perché il tecnico sa che con la sua intelligenza tattica non è nemmeno una questione di posizione precisa. Nel senso che Giacomo può far benissimo il sottopunta, ma anche arretrare da mezzala partendo a sinistra. Oppure ancora giocare esterno sinistro d’attacco, visto che lo stesso Kvaratskhelia non è ancora al meglio”.