GdS – Riapertura degli stadi, oggi Draghi deciderà sul Green Pass

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato del Green Pass per accedere agli stadi e alla decisione di Mario Draghi: “Adesso è tutto nelle mani di Draghi. Sarà il Premier a definire oggi dove e in che modo si dovrà utilizzare il green pass. Per gli stadi sembra ormai chiaro che l’accesso sarò consentito soltanto a chi è vaccinato con doppia dose (mentre per servizi considerati essenziali come ristoranti si parla per il momento di una). Doppia dose significa anche il massimo della protezione possibile, circostanza che fa ben sperare sull’aumento dei posti destinati ai tifosi negli impianti all’aperto. Il Ministro della Salute Speranza, così come il Ministro della Cultura Franceschini per quanto riguarda cinema e teatri, sembra però ancora orientato alla prudenza e quindi a confermare il 25% della capienza anche per i vaccinati“.