GdS – Rinnovo Gattuso, De Laurentiis presto gli proporrà il nuovo contratto

La Gazzetta dello Sport parla del rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli, che dovrebbe arrivare in tempi relativamente brevi. Il successo in Coppa Italia e l’avvento del nuovo tecnico hanno infatti ridato entusiasmo non solo al Napoli ma anche al suo patron e proprio ADL – come al solito – sembra già proiettato verso il futuro. I programmi sono già stilati con l’allenatore sia in chiave calciomercato che permanenza.

Per quanto riguarda il rinnovo, infatti, al tecnico ex Milan sarà proposto un prolungamento di contratto fino al 2022, quindi per altri due anni da trascorrere sulla panchina del Napoli. La proposta di De Laurentiis arriverà non troppo in là con le tempistiche ma pur sempre senza fretta. Probabilmente il Napoli aspetterà di terminare il campionato prima di certificare il nuovo accordo.