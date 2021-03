GdS – Rinnovo Insigne, nulla ancora è deciso: discorso rimandato all’estate

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione del rinnovo di Insigne in casa Napoli. Il contratto del capitano azzurro scadrà nel giugno del 2022, e per evitare il rischio di un parametro zero a breve dovrà rinnovare. Secondo il quotidiano, il discorso tra le due parti verrà approfondito in estate, magari a Dimaro dove solitamente gli azzurri svolgono parte del loro precampionato. Con la conquista del quarto posto, e il conseguente accesso alla Champions, il discorso verrà sicuramente affrontato in maniera differente. La sensazione al momento è che le due parti troveranno un accordo, ma al momento nulla è certo.