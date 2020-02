GdS – Rinnovo Mertens, la sensazione è che le parti si verranno incontro

Il rinnovo di Dries Mertens è una delle questioni che, anche dopo il gol firmato ieri contro il Barcellona, restano di assoluta attualità. Il giocatore, in scadenza di contratto a giugno, ha rifiutato fino a questo momento le proposte del Napoli, alla ricerca di un accordo che possa dargli maggiori garanzie e soddisfazioni economiche. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la situazione sarebbe in stand by ma la volontà del giocatore sarebbe proprio quella di restare all’ombra del Vesuvio: in virtù di questo – si legge – la sensazione è che le parti siano pronte a venirsi incontro per trovare un accordo e firmare la permanenza del belga in azzurro.