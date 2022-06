GdS – Rinnovo Mertens, l’entourage smentisce: ecco la vera richiesta. I dettagli

Il sito della Gazzetta dello Sport rilascia nuove indiscrezioni sulla trattativa tra Dries Mertens e il Napoli per il rinnovo del contratto: “Ormai è gelo totale fra Napoli e Mertens e la possibilità che si possa tornare a discutere attorno a un tavolo è ridotta al lumicino. Da domenica notte sono cominciate a girare notizie su una richiesta di 4 milioni netti per il rinnovo contrattuale da parte dei legali dell’attaccante belga. Una cifra che la società non ha smentito. Da parte sua l’entourage del giocatore assicura che non sono quelle le cifre in discussione. In realtà il cannoniere avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in vigore nell’attuale contratto. Cioè 5 milioni netti, che diventano circa 2,5 per anno. Insomma è cominciato, e non è la prima volta a Napoli, lo scaricabarile che non giova a nessuno”.