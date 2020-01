GdS – Roma, Fonseca piacerebbe avere Mertens in rosa

Dries Mertens è in Belgio per farsi curare, tornerà a Napoli solo domani, intanto il suo futuro è sempre in bilico. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che a Fonseca, allenatore della Roma, davanti piacerebbe avere proprio il belga, che con il Napoli è sempre ai ferri corti (ed in scadenza). Ma il belga vorrebbe un triennale a 4 milioni di euro l’anno, più bonus vari (sparsi tra lui e l’agente). Insomma, un’operazione difficilissima ed eventualmente da mettere in piedi per giugno e non per gennaio. Anche perché Kalinic, al momento vice Dzeko, sembra proprio non volerne sapere di lasciare la Roma.