GdS, Ronaldo: il portoghese ha una chiara preferenza, prossime ore decisive

La Gazzetta dello Sport riporta le intenzioni di Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano, il portoghese è ad un bivio. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Ajax (che affronterebbe proprio gli azzurri nel girone di Champions League), ma Ronaldo preferirebbe il Napoli. Ecco quanto scritto dalla Gazzetta:

“A questo riguardo va sottolineato come ad Amsterdam non è certo in discussione lo sbarco di CR7, che evidentemente preferisce la destinazione italiana: il girone di Champions sarebbe lo stesso, ma preferisce il calore della gente napoletana. Le prossime ore si prospettano decisive. Se la diga olandese resiste, allora le quotazioni di Osimhen in Premier League si impenneranno in fretta”.