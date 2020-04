GdS, Schira: “Offerta importante dell’Inter per Mertens, Azmoun piace tanto al Napoli”

Nicolò Schira, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Inter è un po’ la vera rivale e la vera minaccia per il Napoli per quanto riguarda Dries Mertens. Conte è un allenatore ambizioso e gli piacerebbe avere Mertens, a Milano c’è anche il compagno di nazionale Lukaku e l’Inter ha un bel progetto per vincere lo scudetto. L’offerta dell’Inter è importante ed è superiore a quella presentata dal Napoli: 5 milioni a stagione per due anni più una serie di bonus. Sorloth e Azmoun? Giuntoli studia tanti giovani. Azmoun piace tanto ed è stato seguito molto negli ultimi mesi. Sembra pronto a lasciare il campionato russo per andare in uno dei campionati migliori d’Europa. È un talento straordinario che non ha ancora fatto il salto di qualità, cosa che potrebbe fare con un allenatore come Gattuso, in una rosa come quella del Napoli. Sorloth? Ha colpi e qualità importanti anche lui. Il Napoli sta facendo una grande opera di monitoraggio”.