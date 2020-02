GdS, Schira: ”Rinnovi? C’è distanza tra Napoli e Mertens, tutto è nelle mani del giocatore”

Nicolò Schira, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è ancora distanza tra Napoli e Mertens. È una trattativa che ci porteremo ancora avanti anche se c’è l’attenzione del Monaco, della Roma e dell’Inter per il giocatore. Inter e Roma sono molto pericolose. Al momento le richieste economiche di Mertens non sono state soddisfatte da nessun club, salvo dal Monaco ma la scelta non soddisfa pienamente il giocatore. Il Napoli ha offerto un biennale da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus mentre Mertens ne chiede 7. Tutto è nelle mani di Mertens. Se lui desidera chiudere la carriera al Napoli allora forse un accordo si riuscirà a trovare. Rinnovi? Per Zielinski c’è il nodo della clausola rescissoria ma al momento non c’è l’intesa perché il Napoli vorrebbe inserire nel rinnovo una clausola molto elevata. Per Milik il discorso è lo stesso ma il tutto è legato all’ingaggio perché il polacco chiedere un ingaggio di circa 5 milioni. La trattativa va avanti e credo che arriveremo ad aprile ad un dentro o fuori”.