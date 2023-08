GdS – Secco ‘no’ dell’Atalanta al Napoli, Koopmeiners resta a Bergamo

Sfumata l’operazione per Gabri Veiga, il Napoli è al lavoro per trovare un altro rinforzo. Voci di mercato parlano di un ritorno di fiamma per Samardzic e Koopmeiners.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, l’Atalanta non è più disposta a cedere l’olandese. Di seguito quanto scritto dal quotidiano:

“Per settimane il Napoli ha provato a portare l’olandese alla corte di Rudi Garcia, ma non c’è stato verso. [..] Non è un mistero che Koopmeiners fosse attratto dalle sirene del Napoli, club con il quale avrebbe potuto giocare in Champions League, nonostante il rinnovo di contratto con la Dea di qualche mese prima. L’Atalanta, però, lo ritiene l’elemento chiave nel gioco di Gian Piero Gasperini [..] Tanto da dire no all’ultimo rilancio azzurro da 45 milioni di euro”.