GdS – Senza rinnovo, Fabian Ruiz fuori rosa e Koulibaly titolare: il motivo

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha scritto che in caso di mancato rinnovo per entrambi, Fabian Ruiz sarebbe messo fuori rosa dal Napoli, mentre Koulibaly giocherebbe titolare:

“In questo caso il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto tra un anno. E pure in questa situazione, fra gli agenti e la società si è in una fase di stallo, senza che l’abozzata trattativa per il rinnovo sia arrivata a uno sbocco o trovato una via sulla quale trovare un accordo delle parti. Ma in questo caso le intenzioni di De Laurentiis potranno avere uno sviluppo clamoroso, come già avvenne nell’estate di due anni fa con Arek Milik. Perché con Koulibaly no e invece con Fabian forse si? Perché il difensore ha già rinnovato per ben due volte i contratti col Napoli, mentre da parte dello spagnolo finora c’è stata chiusura”.