GdS – Serie A ad Abu Dhabi durante il Mondiale: la proposta di De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato della proposta di Aurelio De Laurentiis di organizzare un torneo della Serie A ad Abu Dhabi durante il Mondiale:

“In Lega ha fatto una controproposta rispetto all’ipotizzato torneo in Florida che la Lega sta cercando di approntare tra novembre e dicembre prossimo, durante il Mondiale in Qatar. Il produttore cinematografico spinge per organizzare ad Abu Dhabi, perché convinto sia quella la zona strategica per sviluppare il bacino d’utenza per i diritti tv all’estero. Ancora siamo in una fase embrionale del progetto: vedremo nel tempo se funzionerà”.