GdS – Sfida tra il Napoli e la Roma per Mazraoui dell’Ajax

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al calciomercato facendo alcune valutazioni su Noussair Mazraoui, terzino in scadenza di contratto con l’Ajax, ricercato da Napoli e Roma: “Di Lorenzo e Karsdorp sono due calciatori fondamentali per Napoli e Roma, che però vorrebbero dotarsi di un’alternativa affidabile sulla fascia destra. Una possibilità conduce all’esterno di proprietà dell’Ajax, che dopo quindici anni tra giovanili e prima squadra potrebbe dire addio agli olandesi. Anche in questo caso, si potrebbe non attendere giugno per cambiare maglia”.