GdS – Spalletti contro Sassuolo e Atalanta farà poco turnover: vuole sfruttare l’entusiasmo

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Napoli non farà un turnover eccessivo per i match contro Sassuolo e Atalanta. i prossimi due match saranno fondamentali per il Napoli, con gli azzurri che, ottenuto il primato in solitaria, cercheranno in ogni modo di mantenerlo. Serviranno scelte oculate e una buona variazione della rosa. Nonostante questo però Spalletti sembra invece intenzionato a puntare sull’entusiasmo dello spogliatoio. La vittoria con la Lazio ha dato un ottimo boost mentale e Spalletti è intenzionato a sfruttare il momento.