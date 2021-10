GdS – Spalletti e il Napoli vogliono l’aggancio al Milan: niente alibi e vittimismo

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha parlato della voglia di Spalletti e di tutto il Napoli di battere il Bologna e riagganciare il Milan in vetta alla classifica:

“Notte di risposte. Perché dopo questo splendido avvio il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la vetta. Perché vincere aiuta a vincere e Luciano Spalletti vuol buttare sempre di più il cuore oltre l’ostacolo. Di scudetto non parla e del resto è troppo presto e lunga la strada che porta in primavera, quando si decideranno i giochi. Ma vuol restare a braccetto col Milan. Questa sfida che ricorda gli Anni Ottanta piace tanto a Napoli. E’ allora perché non osare, stasera si torna nello stadio amico, contro il Bologna. E anche se il Maradona non sarà pieno, i tifosi si faranno sentire spingendo gli azzurri. Mastro Spalletti è sempre attento a far crescere la squadra e tutto l’ambiente. Ed evita polemiche arbitrali o facili vittimismi, smontando con i ragionamenti“.