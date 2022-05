GdS – Spalletti ha chiesto la conferma anche di Mertens e Ospina

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha chiesto la conferma di Kalidou Koulibaly, ma anche di David Ospina e Dries Mertens: “La spina dorsale. È quella dalla quale vuole ripartire il tecnico e se su Koulibaly si è espresso in maniera chiara e Anguissa verrà riscattato – ipse dixit De Laurentiis – ecco che per definire l’asse mancano il portiere e il centravanti. Considerando che Osimhen è quello con maggior mercato – e dunque Spalletti ne parla positivamente, anche per i margini di miglioramento, ma senza porre veti – ecco che l’allenatore intende ripartire da Ospina e Mertens e col ragionamento cerca di blindare i due”.