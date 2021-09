GdS – Spalletti non si fida, non bisogna dare nulla per scontato: la Juve è sempre la Juve

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Napoli-Juventus. Non si fida, Luciano Spalletti. La Juve è la Juve anche senza i suoi giocatori migliori, e non bisogna dare nulla per scontato perché l’avversario riesce a intimorire anche se costretto a giocare in formazione rimaneggiata. Il Napoli con la vittoria si confermerebbe in testa alla classifica, a punteggio pieno, e lascerebbe la Juventus a -8. Può quindi bastare questa proiezione per creare le motivazioni necessarie per partite del genere: “Se vogliamo migliorarci, se vogliamo diventare forti, dobbiamo avere lo spessore dei grandi, la testa, il modo di ragionare, di ambire e di crescere, ogni giorno. Spesso abbiamo parlato dell’importanza della completezza della rosa, ed è stato in funzione di questi momenti. Poi ci sono altri problemi di ordine burocratico e lì non possiamo farci niente e sarebbe meglio se li mettessero a posto, tipo quelli di giovedì (restrizioni inglesi per Leicester, ndr). In ogni caso la partita con la Juve sarà comunque di quelle gustose”.