GdS – Spalletti riflette come riportare il Napoli sulla via del gol

Luciano Spalletti sta cercando di capire la cura migliore – fra uomini e gioco – per riportare il Napoli sulla via del gol, scrive La Gazzetta dello Sport. Nelle prime 14 gare il Napoli aveva perso una sola gara e segnava la media di oltre due gol a partita mentre nello stesso numero di turni successivi sono arrivate ben 4 sconfitte anche perché in attacco la media gol è calata di oltre un terzo a 1,36. L’analisi parte dal servire meglio Osimhen negli spazi, ma “deve migliorare il rendimento delle ali. Le statistiche dicono, almeno per quello che riguarda i gol, che da Insigne a Politano e Lozano gli esterni rendono meno in fase di conclusione, rispetto al campionato scorso. Nessuna nostalgia passata, ma una notazione che serve a far capire come tutti possano dare qualcosa in più in questo finale di torneo. Probabilmente non Insigne, che soffre per un affaticamento muscolare e bisognerà valutare nell’allenamento di stamattina se farlo partire o meno per il Veneto. Elmas potrebbe sostituirlo, ma Spalletti riflette anche se schierarlo dietro Osimhen al posto dello stanchissimo Zielinski (c’è Mertens, ma non è mai stato schierato titolare con il nigeriano). E poi ci sono Politano, Lozano e Ounas che cercano spazi”, si legge sul quotidiano.