GdS – Spalletti vuole Emerson Palmieri: terzino ben disposto a venire a Napoli

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis ieri a pranzo si sono studiati per conoscersi meglio, scrive la Gazzetta dello Sport. Ci sono stati i primi confronti, giocatore per giocatore, per capire quelli da cui ripartire sicuramente e quelli da verificare. Serve un terzino ed il tecnico è stato esplicito: “Vuole Emerson Palmieri e ha già parlato col ragazzo ben disposto a venire a Napoli per tornare dall’allenatore che lo ha lanciato, alla Roma. Anche la scelta sull’agente del terzino italo-brasiliano è in questa direzione. Perché allo storico Fernando Malta si aggiunge la potenza di Pini Zahavi che, prima ancora di essere un procuratore, è l’uomo che ha concluso l’acquisto del Chelsea per Roman Abramovich, ormai 18 anni fa. Dunque è logico che con il club londinese possa discutere in maniera diretta e limare le situazioni per poter definire l’operazione. De Laurentiis, da parte sua, ha detto a Spalletti che farà di tutto per accontentarlo per il terzino ma per il resto non potrà investire, anzi servirà vendere”, si legge sul quotidiano.